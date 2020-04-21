В Москве за сутки выявлены 3083 новых пациента с коронавирусом

Москва, 21 апреля. За прошедшие сутки в столице подтвердились 3083 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в Москве достигло 29433 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении отмечается, что с начала пандемии в столице успешно побороли заболевание и были выписаны из инфекционных больниц 2057 пациентов, 233 человека скончались, передает РИАМО.

Всего за сутки в РФ были выявлены 5642 новых случая опасной коронавирусной инфекции в 78 регионах страны. Подчеркивается, что почти половина указанных пациентов не имела клинических проявлений опасной инфекции. За минувший день 51 человек скончался, выздоровели 427 пациентов.

Общее количество инфицированных граждан в России достигло 52763. С начала пандемии жертвами заболевания стали 456 граждан, 3873 были выписаны из медицинских учреждений после полного выздоровления. Отмечается, что на данный момент российские врачи провели уже 2,14 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что уже 60 выздоровевших москвичей с коронавирусом стали донорами плазмы. По мнению медиков, кровь вылечившихся пациентов содержит антитела, которые могут помочь в лечении пациентов с опасной коронавирусной инфекцией, передает «Вечерняя Москва».