В Москве выздоровели еще 219 пациентов с коронавирусом

Москва, 21 апреля. Из столичных больниц были выписаны еще 219 выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число поборовших опасное заболевание возросло до 2057 человек. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что некоторым пациентам начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса людей.

«Врачи отмечают, что такой способ работает — пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений», — сообщила заммэра.

Подчеркивается, что для подтверждения полного отсутствия у пациентов коронавируса, медики проводят контрольные клинические исследования. Кроме того, выздоровевшим жителям столицы предлагают стать донорами плазмы. Врачи говорят, что в крови таких людей содержатся антитела, которые способны противостоять опасной коронавирусной инфекции.

Донором плазмы может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел коронавирусом и не страдает хроническими заболеваниями. Также у потенциального донора должны быть отрицательными результаты анализов на ВИЧ, гепатита B и С.

Ранее сообщалось, что москвичи, переболевшие коронавирусом, смогут получать повышенные выплаты за донорство, передает Deita.ru.