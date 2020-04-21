Новый медцентр в Подмосковье принял 20 пациентов с коронавирусом в первый день работы

Москва, 21 апреля. Новая инфекционная больница в Новой Москве приняла 20 пациентов с коронавирусной инфекцией в первый день работы. Медицинское учреждение для людей с опасной инфекцией было построено за месяц в поселении Вороновское. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Прием пациентов в новой больнице начался 20 апреля. Всего в центре обустроены 800 коек с возможностью расширения до 900. Работать в медцентре будут порядка тысячи специалистов, включая врачей, а также сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

«На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов», — заявил главврач городской клинической больницы №68 имени В. П. Демихова Сергей Переходов.

Для оказания помощи были закуплены более 26 тысяч едениц специального медицинского оборудования, мебели, а также средств индивидуальной защиты для медиков. Отмечается, что больница в Подмосковье не имеет аналогов в мире. Любую койку при необходимости можно оперативно переоборудовать в реанимационную. На базе центра работает лаборатория, которая способна проводить более 10 тысяч исследований в сутки, передает РИАМО.