Москвичам пообещали теплую и безоблачную погоду во вторник

Москва, 21 апреля. Температура воздуха достигнет плюс 11 градусов в Москве и области 21 апреля. По словам синоптиков, погода ожидается без осадков. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

Прогнозируется, что максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 9 до плюс 11 градусов, в области столбики термометров будут фиксировать от плюс 6 до 11 градусов тепла. Скорость северного ветра будет достигать до 10 метров в секунду. Отмечается, что порывы воздушных масс местами достигнут скорости до 17 метров в секунду, передает РИАМО.

Атмосферное давление будет расти и превысит значение нормы, относительная влажность воздуха составит 50%. По словам специалистов, такие погодные условия будут максимально комфортными для метеозависимых людей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об установлении аномально холодной погоды до конца апреля в европейской части России, передает «Ридус».