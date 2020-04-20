Оперштаб Москвы сообщил о 29 умерших пациентах с коронавирусом

Москва, 20 апреля. 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Согласно сообщению ведомства, возраст пациентов составил от 31 года до 94 лет. У большинства умерших имелись сопутствующие заболевания.

На данный момент, общее число пациентов с коронавирусом, умерших в Москве, составило 233 человека.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 167 тысяч человек.