Москвичи на выходных более добросовестно соблюдали режим самоизоляции

Москва, 20 апреля. Около трех тысяч протоколов за нарушения ограничительных мер составили в Москве за прошедшие выходные, граждане более добросовестно соблюдали режим самоизоляции. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, всего с начала введения режима повышенной готовности в отношении нарушителей составили свыше 17 протоколов на общую сумму более 70 миллионов рублей.

Данчиков уточнил, что в прошедшие выходные (18 и 19 апреля) количество нарушений сократилось на 25% в сравнении с прошлой неделей. Начальник Главконтроля предположил, что все дело в плохих погодных условиях в столице.

«Но, в целом, москвичи за последние два дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции», — подчеркнул он.

По словам Данчикова, на улицах Москвы работают около 13 тысяч полицейских, порядка трех тысяч росгвардейцев и примерно тысяча дружинников. Каждый день они патрулируют московские улицы и призывают горожан не покидать дома без крайней необходимости. Кроме того, они составляют протоколы об административных правонарушениях.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,8 тысячи пациентов удалось вылечить, 204 скончались.

Режим самоизоляции действует в столице с 30 марта из-за стремительного распространения коронавируса нового типа. Примеру Москвы последовали и другие российские регионы. Россиянам разрешено покидать свои дома только в экстренных случаях, передает «Вечерняя Москва».