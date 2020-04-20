Власти Москвы объяснили, как проверить привязана ли «Тройка» к пропуску

Москва, 20 апреля. Сервисы для проверки привязки проездных карт и автомобилей к цифровым пропускам заработали в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства города.

С 22 апреля цифровые пропуска будут проверять в автоматическом режиме. Уникальный 16-значный код необходим для поездок на личном и общественном транспорте.

Если вы планируете ездить на своем автомобиле, нужно зарегистрировать номер транспортного средства портале mos.ru. Проверить, привязан ли номер машины к пропуску, можно в специальном сервисе.

Таким же образом проверяется, привязана ли проездная карта «Тройка» к пропуску. Просто воспользуйтесь этим сервисом. Столичные власти подчеркнули, что с момента привязки карт и номера авто к пропуску до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.

Оплата с помощью PayPass и банковских карт временно приостановлена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил, как горожане соблюдают самоизоляцию. Он уверен, что дисциплинированность на карантине даст свои плоды.

Градоначальник также рассказал, что переболевшим москвичам предложили сдать плазму, в которой содержатся антитела. Для доноров плазмы разработали систему материального поощрения. Плазма одного человека может спасти жизнь двум пациентам.

По данным на 20 апреля, Москва все еще остается на первом месте в десятке регионов страны с наибольшим числом зараженных. Власти призывают горожан не забывать о ношении маски и тщательном мытье рук после походов в магазин и аптеку.