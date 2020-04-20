СК РФ возбудил уголовное дело о фейке про больных коронавирусом в Крылатском

Москва, 20 апреля. Следователи ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело о распространении ложной информации про обсервационный центр в Крылатском, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, пользователь разместил в Интернете фейк о «вывозе тел» из обсервационного центра в Москве. Якобы эти люди погибли от заболевания, вызванного коронавирусом.

Следственный комитет отметил, что эту информацию опровергли уполномоченные органы. Сотрудники ведомства устанавливают круг лиц, причастных к распространению недостоверной информации.

Как отметили в департаменте труда и социальной защиты Москвы, в обсерватор в Крылатском помещаются здоровые люди, вынужденные уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими COVID-19.

Член ОП РФ и журналист Александр Малькевич напомнил об ответственности за фейки о коронавирусе. Он призвал россиян верить только официальным источникам и не тиражировать в соцсетях недостоверную информацию.

Во время эпидемии коронавируса активизировалась несистемная оппозиция и псевдолиберальные СМИ. Блогер Навальный начал распространять фейки о режиме цифровых пропусков в Москве.

В тиражировании фейков также уличили беглого олигарха Михаила Ходорковского. Кроме того, к этой деятельности причастны радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которые получают средства от Ходорковского.