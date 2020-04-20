В Москве ищут лидеров новых трендов в здравоохранении с прорывными решениями

Москва, 20 апреля. Агентство инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития запустило прием заявок на участие в новом этапе программы Московский акселератор BioMedTech, посвященный биомедицинским технологиям, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Организаторы ищут молодые компании с прорывными решениями, чтобы помочь им закрепиться на российском и мировом рынке.

«Мы наблюдаем отчетливый тренд в здравоохранении — развитие рынка цифровых сервисов и технологических продуктов, — говорит генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев. — Они всесторонне меняют характер диагностики, принципы лечения, медицинскую инфраструктуру в целом. Наша задача в рамках трека BioMedTech — найти молодые компании, которые могут предложить свежие, оригинальные решения к давно существующим проблемам. Очень часто в продуктах, которые только появились на рынке, кроется большой потенциал, но им нужно предоставить больше возможностей для роста».

Молодые предприниматели могут попробовать себя в трех направлениях: БиоМедФарм (прорывные биомишени и фармтехнологии), цифровая медицина (цифровизация лабораторий и контроль динамики здоровья человека), лабораторная диагностика (новые тесты и технологии производства).

Гендиректор одного из партнеров проекта, глава «ХимРар» Ирина Тырнова заявляет, что запуск конкурса медицинских проектов в период пандемии коронавируса в мире — сознательное решение.

«Текущая ситуация показала, что отношение к инновациям в отрасли должно меняться, — считает она. — У России должна быть суверенная инновационная фармацевтическая промышленность, тем более, что исторически наши химические, биологические, фармацевтические, медицинские школы и традиции позволяют ее создать

Для участия в акселераторе экспертное жюри выберет 30 лучших проектов. Самые успешные участники Московского акселератора смогут реализовать свои идеи на корпоративных и городских площадках. Заявки принимают с 20 апреля по 27 мая.