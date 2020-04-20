Собянин оценил, как москвичи выполняют требования самоизоляции

Москва, 20 апреля. Москвичи выполняют требования самоизоляции, это даст свой эффект, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии стационара для больных с коронавирусом в ГКБ №24.

Тестирование горожан на коронавирус позволяет выявлять пациентов с легкой формой болезни или без симптомов. По словам Собянина, столичные больницы работают в штатном режиме.

Он выразил надежду, что эта динамика сохранится. Градоначальник добавил, что горожане выполняют требования самоизоляции.

Ранее Собянин написал в Twitter, чтоб переболевшим коронавирусом донорам плазмы будут платить до 5 000 рублей. За один раз нужно сдать не менее 300 мл плазмы. Он добавил, что это очень поможет медикам.

В НИИ имени Склифосовского поясняют, что плазма переболевших коронавирусом содержит антитела, которые полезны в борьбе с вирусом. Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек.

Напомним, что Москве находится на первом месте в десятке регионов страны с наибольшим числом зараженных коронавирусом. За последние сутки в столице выявили 2026 новых случаев коронавируса. Всего в Москве зафиксировано 26 350 заболевших.