Пьяный экс-депутат на Bentley врезался в столб в Орехово-Зуево

Москва, 20 апреля. Бывший депутат Рифат Арифулин, управляя Bentley, попал в ДТП в подмосковном Орехово-Зуево, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Как уточнил источник ФАН, у Арифулина было много штрафов за превышение скорости. Бизнесмен все исправно оплатил.

Авария произошла в ночь на 20 апреля на улице Барышникова. По предварительным данным, за рулем иномарки находился Арифулин в состоянии алкогольного опьянения.

Его автомобиль врезался в столб, водитель получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и был госпитализирован, передает РЕН ТВ.