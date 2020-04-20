Москвичка заявила в полицию на сына, нарушившего карантин

Москва, 20 апреля. Жительница Москвы сообщила в полицию о том, что ее заболевший коронавирусом сын вышел на улицу.

Инцидент произошел в районе Марьино. Мужчина должен был находиться дома, несколько дней назад у него выявили легкую форму коронавируса. Он нарушил предписание врачей и пошел на улицу.

Пожилая мать 36-летнего москвича сдала сына полиции. Правоохранители задержали нарушителя и направили в обсервационный центр. Теперь он будет находиться под контролем врачей, передает телеканал «360».

По последним данным, штрафы за нарушение карантина получили 30 жителей города. Чаще всего дома не сидится молодежи и людям среднего возраста. А вот пожилые горожане оказались очень дисциплинированными и ответственными.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, 20 апреля в Москве зафиксировано 2026 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 26 350 человек.

За последние сутки скончались 28 человек с подтвержденным коронавирусом, у них были диагностированы хронические заболевания.