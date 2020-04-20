Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда дома

Москва, 20 апреля. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что по факту смерти женщины около подъезда жилого дома проведут проверку.

На момент обследования у 48-летней женщины не было симптомов для госпитализации. Точная причина смерти будет известна после вскрытия, отметили в департаменте.

В пресс-службе ведомства пояснили, что 17 апреля пациентка поступила в больницу № 52 с подозрением на пневмонию и небольшой температурой. Анализ на коронавирус был отрицательным, пишет «Вечерняя Москва».

18 апреля женщину выписали из больницы, ее отвезли на социальном такси. У дома москвичку встретили соцработники, которые хотели довести ее до квартиры, отмечает РИАМО.

Внезапно женщине стало плохо, она дошла до скамейки. Прибывшие на место происшествия медики подтвердили, что женщина скончалась.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом. У них были диагностированы сопутствующие хронические заболевания.

Столичные медики напомнинают, что пожилые люди и лица с хроническими недугами входят в группу риска.