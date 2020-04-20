Сотрудники «Московского долголетия» поддерживают горожан в самоизоляции

Москва, 21 апреля. Сотрудники проекта «Московское долголетие» помогают пожилым горожанам в самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До введения ограничительных мер специалисты консультировали участников проекта о саморазвитии и организовывали кружки и спортивные секции, пишет РИАМО. Как сообщил замглавы департамента труда Москвы Владимир Филиппов, люди пенсионного возраста нуждаются в помощи.

Им доставляют продукты питания и лекарства, поддерживают психологически, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Сотрудники «Московского долголетия» переписываются с москвичами в социальных сетях и делают для них подборки книг.

К проекту могут присоединиться горожане старше 55 лет. Он направлен на помощь старшему поколению вести здоровый и активный образ жизни. «Московское долголетие» было запущено по инициативе мэра Сергея Собянина. Аналогичный проект стартовал в Московской области.

Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели режим пропусков. Мэр Сергей Собянин распорядился, чтобы с 22 апреля проверку пропусков перевели на автоматический режим. Это реализуют с помощью проездных и социальных карт.