Операштаб Москвы сообщил о 75 вылечившихся пациентах от коронавируса

Москва, 21 апреля. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Москве составило 1838 человек, сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу ситуации.

За последние сутки в Москве выздоровели еще 75 пациентов, сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Общее число выздоровевших составило 1838.

По данным оперативного штаба, в минувшие сутки скончались 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом. У них были выявлены хронические болезни, в том числе сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Врачи неоднократно напоминали, что в группу риска входят люди старшего поколения и те, кто имеет хронические недуги. Коронавирус ускоряет течение хронического заболевания, что может привести к летальному исходя для пациента.

Москва по-прежнему остается на первом месте в десятке регионов с наибольшим количество зараженных коронавирусом. В этом списке Московская область, Петербург и Ленинградская область, Мурманская область, Краснодарский край и другие регионы.

Власти России продлили нерабочие дни в стране до конца апреля, поскольку пик эпидемии еще не пройден.