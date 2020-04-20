Власти Москвы дали предприятиям беспроцентную отсрочку по налогам

Москва, 21 апреля. Более 11 тысяч предприятий Москвы получили право перенести срок уплаты авансовых платежей по земельному и имущественному налогам за первый квартал до конца 2020 года.

Отсрочка по выплатам будет беспроцентной, общий объем составит 9,65 млрд рублей. По мнению заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, это существенное послабление.

Налоговую отсрочку получат предприятия, которые оказались уязвимы во время эпидемии. Среди них турфирмы, кинотеатры, организаторы отдыха, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, налоговые послабления дадут возможность компаниям направить средства на выплату зарплаты своим сотрудникам или подстроиться под новые экономические реалии.

Ранее сообщалось, что столичные власти предложили подать заявку на получение субсидии за размещение товаров в Интернете.

Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели пропускной режим. По распоряжению мэра Сергея Собянина, проверка цифровых пропусков будет осуществляться в автоматическом режиме с помощью проездных и социальных карт. Власти призывают горожан оставаться дома и не нарушать самоизоляцию.