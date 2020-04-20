Бизнесу Москвы предложили субсидию за размещение товаров в Интернете

Москва, 21 апреля. Бизнесмены в Москве могут получить субсидию за размещение продукции на торговых интернет-площадках. Власти компенсируют комиссию за продвижение продукции.

Интернет-площадки обязуются не устанавливать комиссию, которая превышает 20% стоимости товара. Глава департамента предпринимательства Москвы Алексей Фурсин заметил, что список утвержденных площадок расширяется.

«Площадка должна иметь собственную или привлеченную службу доставки и не менее тысячи поставщиков продукции», — уточнил Фурсин, его слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Выплаты бизнесменам утвердили 31 марта. Компенсация может составлять до 50% комиссии интернет-площадки. Заявки на получение субсидий можно подать до 1 июня.

Как сообщает РИАМО, столичные власти одобрили заявки компаний-экспортеров на предоставление субсидий на сумму 8,5 млн рублей. Речь идет о затратах на транспортировку товаров и получение сертификатов.

Напомним, что в столице ввели режим самоизоляции. С 15 апреля действует цифровая система пропусков, которые будут проверять в автоматическом режиме с 22 апреля.

Чтобы поддержать бизнес во время эпидемии коронавируса, столичные власти приняли меры. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет помощи предпринимателям.