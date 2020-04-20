Оперштаб сообщил о смерти еще 28 пациентов с коронавирусом в Москве

Москва, 20 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве скончались еще 28 пациентов с коронавирусом.

У всех пациентов была подтверждена пневмония. За весь период скончались 204 человека в возрасте от 44 до 98 лет.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ», — говорится в сообщении.

У троих умерших был диагностирован сахарный диабет, еще двое болели хроническим бронхитом. Медики неоднократно напоминали, что люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями входят в группу риса.

Коронавирус ускоряет все хронические болезни в организме, что может привести к летальному исходу для пациента. Власти призывают москвичей оставаться в изоляции, пишет РИАМО.

Выходить на улицу можно только по работе и по уважительной причине. Покинуть дом можно для покупки продуктов и лекарств в ближайшем магазине и аптеке, для выгула собаки.

По данным оперштаба, в Москве более 85% пациентов младше 65 лет. Столичные власти неоднократно отмечали, что старшее поколение ответственно подошло к карантину и остается дома.