Дождливая погода установится в Москве

Москва, 21 апреля. Рабочая неделя началась в столичном регионе с дождей, воздух прогреется до 11 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха на 2 градуса ниже климатической нормы. 20 апреля будет облачно с прояснениями. В Москве столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, в Московской области — до 11 градусов тепла.

Ветер подует с северо-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, пишет РИАМО. На этой неделе ожидается похолодание.

По данным синоптиков, первая декада апреля была теплой, но во второй половине месяца среднесуточная температура воздуха опустилась ниже климатической нормы на 2-4 градуса.