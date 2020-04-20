Депздрав прокомментировал смерть москвички на скамейке у дома после госпитализации

Москва, 20 апреля. В департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда ее дома. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства.

Отмечается, что скорая помощь приехала на вызов в течении 11 минут. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть. В департаменте отметили, что ранее женщину госпитализировали в больницу ГКБ 52 17 в связи с жалобами на общую слабость и подозрением на пневмонию.

«Подозрения на коронавирус не подтвердились. В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Москве превысило 200 человек. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что российские математики спрогнозировали пик COVID-19 в столице.