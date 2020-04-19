«Почта России» открыла предварительную запись в отделения Москвы и Петербурга

Москва, 19 апреля. «Почта России» сообщила клиентам о предварительной записи в отделения с помощью приложения или на сайте.

Услуга доступна для клиентов из Москвы и Петербурга. «Почта России» пообещала, что расширит географию городов, которых будет оказываться эта услуга.

Напомним, что по всей России объявлен режим самоизоляции. Некоторые населенные пункты закрыты на карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

Власти продлили нерабочие дни до конца апреля, поскольку Россия пока не преодолела пика эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге курьеры и доставщики товаров стали зарабатывать в несколько раз больше, чем до эпидемии.