Москвичам предложили купить карту «Тройка» с доставкой на дом

Москва, 19 апреля. Проездную карту «Тройка» можно заказать с доставкой на дом, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

С 22 апреля москвичи не смогут пользоваться городским транспортом без карты «Тройка». В условиях самоизоляции ее можно заказать в «Яндекс. Лавке».

Залоговая стоимость карты 50 рублей, а минимальная сумма — 50 рублей. В российской столице проверка пропусков будет осуществляться в автоматическом режиме.

Оплатить проезд с помощью Pay Pass или банковской картой временно нельзя. После окончания эпидемии все купленные ранее билеты могут использоваться.

Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели режим пропусков. Уникальный электронный код не нужен военным, журналистам и лицам с удостоверением гособразца.

Москва входит в десятку регионов страны с наибольшим числом зараженных коронавирусом. Власти призвали горожан не выходить на улицу, чтобы снизить риск заражения вирусом.

По данным на 19 апреля, жители столицы предпочли остаться на Пасху дома. Индекс самоизоляции в Москве составил 4,1 балла.