Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем и сильном ветре

Москва, 19 апреля. На следующей неделе в Москве погода сильно испортится, ожидается снег, дожди, усиление ветра, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в столичном регионе определяется тыловой частью циклона. Холодные воздушные массы обусловят падение среднесуточной температуры на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

Ночью столбики термометров покажут 0, а в Московской области похолодает до 3 градусов мороза. В понедельник температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, пишет РИАМО.

Напомним, что после аномально теплой зимы наступила ранняя весна. Март в столичном регионе был очень теплым, а вот в апреле, несмотря на прогнозы синоптиков, холодных дней стало больше.