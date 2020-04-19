Более 20 тысяч куличей бесплатно раздали многодетным семьям в Подмосковье

Москва, 19 апреля. Более 20 тысяч куличей перед Пасхой раздал глава Одинцово Андрей Иванов ветеранам, многодетным и нуждающимся семьям.

Выпечку Звенигородского хлебозавода освятили в Георгиевском соборе. Иванов напомнил, что посещение храмов на Пасху было ограничено. Исключение сделали для волонтеров.

Глава подмосковного города поблагодарил за помощь добровольцев, которые помогли доставить куличи жителям Одинцово.

«Без их самоотверженной работы наши социальные категории граждан не смогли бы в полной мере ощутить радость этого самого большого христианского праздника», — сказал Иванов.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», куличи также получили одинокие пенсионеры, дети-сироты, работники экстренных служб, в том числе медики и правоохранители.

По данным сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции в столичном регионе находится на уровне 4,2 балла. Это значит, что на улицах почти нет людей. Жители Подмосковья предпочли провести Пасху дома.

19 апреля в России праздную Пасху, этот праздник является одним из главных для православных христиан. 28 апреля будут отмечать Радоницу, родительский день.