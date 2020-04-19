Воробьев сообщил, что большинство тестов на коронавирус будут делать в Королеве

Москва, 19 апреля. Основную часть тестов на коронавирус в Подмосковье будут делать в новой лаборатории в Королеве, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Лаборатория открылась на базе Королевской городской больницы. По словам Воробьева, в марте в регионе делали порядка 500 тестов в день, поэтому запуск новой лаборатории был жизненно необходим.

Воробьев пообещал увеличить количество тестов. Он отметил, что здесь будут делать до двух тысяч тестов в сутки. В Подмосковье каждый день смогут проводить до восьми тысяч исследований, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что Москва и область входят в десятку регионов страны с наибольшим числом зараженных вирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Подмосковье выявили 4663 случая заболевания, выздоровели 162 человека, 49 скончались.

По данным сервиса компании «Яндекс», индекс самоизоляции в Московской области днем 19 апреля составил 4,2 балла. Жители региона остались на Пасху дома.