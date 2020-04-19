Власти Подмосковья запустили сервис получения пропусков по SMS

Москва, 19 апреля. Жители Подмосковья смогут получить цифровой пропуск по номеру 0250, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области и правительства региона.

Для оформления пропуска для поездки на работу с помощью SMS-сообщения нужно указать данные паспорта, дату рождения заявителя, госномер автомобиля, данные проездных карт. В заявке важно отметить название и ИНН организации, в которой работает сотрудник.

Таким образом власти Московской области упрощают процедуру получения пропусков для поездок по региону и в Москву. Важно, что правоохранители и уполномоченные лица имеют право проверить наличие пропуска у водителя.

Напомним, что с 15 апреля в московском регионе ввели систему пропусков. Жители региона должны получить 16-значный код, который дает право поездок на личном и общественном транспорте по уважительной причине.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Подмосковье выявлено 4 663 случая заболевания коронавирусом. Медики вылечили 162 человека, 49 скончались.

Как сообщает «Яндекс», большинство жителей Московской области на Пасху остались дома.