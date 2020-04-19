Большинство москвичей остались на Пасху дома

Москва, 19 апреля. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье находится на уровне 4,2, на улице почти никого нет, что подтверждается данными «Яндекса».

Компания рассчитывает индекс для оценки уровня самоизоляции населения по школе от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем меньше людей не улицах. Для расчетов берутся данные пользователей приложений «Яндекса».

Днем 19 апреля индекс составил 4,2 балла. В Московской области индекс тоже на уровне не менее 4 баллов. В других городах страны, где живут не менее миллиона человек, большинство находятся дома.

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу 11 марта. Власти всего стран мира приняли меры, чтобы остановиться распространение вируса. Заражено почти 2,1 млн человек по всему миру, более 146 тысяч скончались.

С 15 апреля в Москве ввели режим цифровых пропусков для поездок по городу на общественном и личном транспорте. Свободной передвигаться по столице могут военные, правоохранители, журналисты и лица с удостоверениями гособразца.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве выздоровели 84 человека.