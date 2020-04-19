Власти рассказали, кому можно свободно передвигаться по Москве

Москва, 19 апреля. Военные, журналисты и лица с удостоверениями гособразца могут свободно передвигаться по Москве по делам, указав данные о транспорте. Об этом рассказал замглавы пресс-службы мэра Москвы Борис Булай.

В мэрии подчеркнули, что этим категориям граждан нужно зарегистрироваться на сайте mos.ru и внести данные об автомобиле и проездной карте. Булай добавил, что лучше получить цифровой код для передвижения на такси.

«В то же время хочется надеяться, что люди будут понимать ответственность, лежащую на них, и не будут злоупотреблять», — резюмировал замглавы пресс-службы.

Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели систему цифровых пропусков. Москвичам нужно получить уникальный 16-значный код для поездок на личном и общественном транспорте.

Для поездок на дачу нужно оформлять разовый пропуск, такой же пропуск нужен для поездки к родственнику-инвалиду. Если помощь больному нужна постоянно, то лучше на время забрать его к себе домой.

Полицейские, сотрудники Росгвардии и дружинники проверяют территорию социальных объектов, дворы и парки, чтобы на улице не было нарушителей. У водителей и пешеходов уточняют причину, по которой они вышли из дома.

Власти обязали всех пациентов с ОРВИ оставаться дома. Медики будут контролировать состояние таких пациентов.

По последним данным, в Москве за сутки выздоровели 84 человека. Власти ожидают рост числа выздоровевших.