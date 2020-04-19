Власти Москвы установили размер выплат донорам плазмы с антителами на COVID-19

Москва, 19 апреля. Власти Москвы установили размер выплат донорам крови с антителами на COVID-19. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно постановлению, доноры получат 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы. При этом за раз можно сдать не менее 300 и не более 600 миллилитров.

В московском клиническом комитете по COVID-19 отметили, что переливание донорской плазмы крови с антителами на коронавирус COVREC является наиболее перспективным методом лечения инфекции при отсутствии вакцины.

Донорами плазмы против коронавируса могут стать люди, переболевшие COVID-19, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству. Собянин также поблагодарил москвичей, которые откликнутся и станут донорами.

«Спасибо всем, кто откликнется и поможет медикам спасать жизни», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 19 апреля, в мире 2,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 160 тысяч человек.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 148 человек скончались. Число заболевших в РФ достигло 36793. Ранее стало известно, что право тестировать на коронавирус получили еще 12 лабораторий в Москве.