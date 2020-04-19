Сына известного кардиохирурга и его девушку нашли мертвыми в квартире в Москве

Москва, 19 апреля. Тела мужчины и женщины нашли в одном из домов на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Умерший парень — сын известного кардиохирурга Михаила Алшибая, передает РЕН ТВ. Рядом с ним была найдена погибшая 29-летняя женщина.

Хозяин квартиры не дозвонился до съемщика и решил встретиться с ним лично. Он и нашел погибших. По предварительным данным, причиной смерти пары могли быть наркотики.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти молодой пары.

Ранее сообщалось, что в Московской области нашли тела дочери и тестя известного хирурга. Они скончались, задохнувшись угарным газом. Его тещу удалось спасти, женщину отправили в реанимацию.