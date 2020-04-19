Оперштаб по коронавирусу сообщил о 84 выздоровевших москвичах за сутки

Москва, 19 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что еще 84 пациента вылечились от коронавируса.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, число выздоровевших увеличилось до 1763. Столичные власти ожидают рост числа выздоровлений.

По данным оперативного штаба, ежедневный прирост случаев заболевания составляет более 2,5 тыс. Это связано с тем, что тесты на коронавирус стали проводить чаще.

Примерно 60% заболевших не имеют симптомы, но остаются носителями болезни. Главная задача властей — контролировать таких больных, чтобы остановить распространение болезни.

Тест-системы показывают, что повторный анализ на коронавирус подтверждает поставленный ранее диагноз у 77% пациентов. Тестирование стали выполнять на базе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и еще в 12 частных лабораториях.

Все медицинские и социальные работники, которые контактируют с москвичами, регулярно сдают тест на вирус. Тест делают и работники транспортной системы города.