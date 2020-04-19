Вильфанд пообещал возвращение тепла в Москву

Москва, 19 апреля. Температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Потепление ожидается в столичном регионе во второй половине недели. По словам специалиста, сейчас температура воздуха в Москве на 3 градуса ниже нормы.

Со вторника столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, в среду станет теплее еще на 2-3 градуса, в четверг и пятницу температура воздуха составит 13 градусов тепла, пишет ТАСС.

Напомним, что весна началась в столичном регионе раньше обычного. В марте температура воздуха оказалась климатической нормы. Однако в апреле было несколько холодных дней.