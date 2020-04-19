Теплая погода установится в Москве на Пасху

Москва, 19 апреля. Воздух в столице прогреется до 10 градусов тепла, в некоторых районах города возможен дождь, пишут «Метеоновости».

Теплая погода установится в Москве благодаря тыловой части циклона. Небо будет облачным, возможны прояснения. Ветер подует с западной стороны со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, влажность воздуха превысит 70%. У метеочувствительных людей такая погода может вызвать боли в суставах, пишет РИАМО.

19 апреля в России празднуют Пасху. Светлое Воскресение Христово является одним из главных праздников для православных христиан.