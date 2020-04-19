Доля подтверждений положительных тестов на коронавирус в Москве выросла до 77%

Москва, 19 апреля. Около 60% жителей Москвы с коронавирусом — бессимптомные носители, при этом примерно 77% первых тестов на COVID-19 подтверждается в референс-центрах. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в столице.

В оперштабе уточнили, что ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания в Москве в последние дни составляет более 2,5 тысячи. Такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики, объяснили специалисты.

Если неделю назад у порядка 40% всех заразившихся в столице заболевание протекало без признаков, то теперь 60% заболевших — бессимптомные вирусоносители.

«И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», — подчеркнули в штабе.

Специалисты добавили, что в Москве за последнюю неделю существенно расширились возможности диагностики, выросло, в частности, качество работы тест-систем в лабораториях. COVID-положительным пациента в столице считают после первого положительного анализа, затем проводится повторное исследование в референс-центрах для подтверждения диагноза.

Если ранее по его результатам процент подтверждений положительных анализов в референс-центре составлял порядка 40%, то теперь доля выросла до 77%.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 36,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, свыше трех тысяч пациентов удалось вылечить, 313 скончались. Регионы перешли на режим самоизоляции, во всех 85 обнаружены случаи заражения.

Власти принимают все необходимые меры в борьбе с пандемией. Отменены массовые мероприятия, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, а работодатели по возможности перевели сотрудников на удаленную работу.