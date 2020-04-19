Большинство москвичей являются бессимптомными носителями коронавируса

Москва, 19 апреля. Почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом являются бессимптомными носителями. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в столице.

По данным специалистов, ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания в городе превышает 2,5 тысячи. Он связан с увеличением количества проводимых тестов и свидетельствует о повышении качества диагностики.

«Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших — бессимптомные вирусоносители. Главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», — пояснили в штабе.

За последнюю неделю в Москве существенно увеличились возможности диагностики. Прежде всего, выросло качество работы тест-систем в лабораториях.

Как объяснили в штабе, COVID-положительным в столице пациента считают уже после первого положительного анализа, который затем подвергается повторному исследованию в референс-центрах для подтверждения диагноза. Ранее после повторного тестирования процент подтвержденных случаев заболевания был порядка 40, сейчас он достигает 77.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы, передает ИА Deita.ru. Он обратил внимание, что субъекты уже подготовили 72% коечного фонда для борьбы с инфекцией, и призвал максимально нарастить темп. Глава государства также отметил, что столица быстро наращивает возможности системы здравоохранения для противостояния вирусу.