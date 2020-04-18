В оперштабе объяснили правила передвижения на транспорте в Москве

Москва, 18 апреля. Для передвижения на столичном общественном транспорте необходимо привязать свой цифровой пропуск к проездной карте. Это и ряд других правил разъяснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении говорится, что если ваш пропуск привязан к карте, то вы можете беспрепятственно пользоваться общественным транспортом. В противном случае вам необходимо привязать номер карты либо с помощью сайта mos.ru, либо отправив СМС на номер 7377, либо ответить на e-mail с вашим пропуском.

Отмечается, что приобрести транспортную карту можно в кассе или автомате по продаже билетов метро, киоске «Мосгортранса» или железнодорожной кассе, отмеченной специальным стикером. После приобретения карты, ее нужно привязать к цифровому пропуску.

Подчеркивается, что процесс привязки карты необходимо осуществить не позднее, чем за пять часов до поездки. Передвигаться на общественном транспорте без пропуска запрещено. Нарушителей могут привлечь к ответственности и назначить штраф в размере пяти тысяч рублей.

В столичном департаменте транспорта обратили внимание на то, что оплата проезда с помощью телефона на турникетах временно работать не будет.