В Подмосковье выписали 900 штрафов за нарушение режима самоизоляции

Москва, 18 апреля. За минувшую неделю правоохранители оформили 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции в Подмосковье. Об этом заявил руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Основную часть из них, около 500, оформили сотрудники Госадмтехнадзора совместно с сотрудниками полиции», — заявил Каратаев.

На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами регионального правительства было озвучено, что к административной ответственности привлекли 436 человек, еще 52 юридических лица получили уведомления, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Режим самоизоляции для граждан всех возрастов действует на территории Москвы и области для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции. Горожан убедительно просят не покидать свои дома без крайней необходимости. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для поездок на общественном или личном транспорте.

Ранее сообщалось, что к правилам пользования цифровыми пропусками в Подмосковье добавляются новые пункты. Они касаются карт для проезда, волонтеров и сотрудников компаний. Так, для волонтеров заработает отдельный тип цифрового пропуска, передает телеканал «360».