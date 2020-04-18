Нарушившего карантин водителя задержали в Зеленограде

Москва, 18 апреля. Очередного нарушителя режима самоизоляции задержали в Зеленограде. В салоне автомобиля, нарушившего карантин, также находился пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

Автомобиль обнаружили с помощью системы фото- и видеофиксации на Панфиловском проспекте.

На месте происшествия работали представители МВД, медики, АМПП и ЦОДД. В сообщении отмечается, что у водителя и пассажира подтвердилось наличие опасной коронавирусной инфекции. Обоих принудительно госпитализируют в инфекционную больницу в Коммунарке. Отмечается, что в салоне автомобиля также находилась собака, представители дорожной полиции отвезут животное домой, передает РИАМО.

Кроме того, в отношении задержанных граждан были составлены административные протоколы. Водитель автомобиля заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Транспортное средство нарушителей отправили на спецстоянку, забрать авто владелец сможет после полного выздоровления и выписки из больницы.