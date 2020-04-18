Сын раскрыл детали загадочного исчезновения отца в Подмосковье

Москва, 18 апреля. Сын «испарившегося» из собственной квартиры пенсионера рассказал о деталях загадочного исчезновения отца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 68-летний мужчина вошел в свой дом и больше не выходил из него, однако квартира мужчины пустует.

По словам сына, дверь квартиры его отца была закрыта иначе, чем обычно. Кроме того, в доме работала мультиварка и компьютер, которые пенсионер никогда бы не оставил включенными, уходя из дома. Также на диване был обнаружен мобильный телефон исчезнувшего мужчины. Молодой человек утверждает, что у мужчины не было близких знакомых, к которым он бы пойти в гости, передает «Пятый канал».

«У него дома стоит штанга и турник. Он не просто дедушка с тремором. Музыку слушает. Он продвинутый дед», — заявил сын пропавшего.

Парень добавил, что банковская карта пенсионера привязана к мобильному приложению, но в последнее время никаких транзакций со счета мужчина не производилось.

В данный момент в обстоятельствах и подробностях исчезновения разбираются правоохранители.