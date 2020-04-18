В Москве аннулировали 554 цифровых пропуска за нарушение самоизоляции

Москва, 18 апреля. Руководство столицы аннулировало 554 пропуска у граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также проживающих с ними людям, которые должны были соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Они попытались получить пропуска для передвижения по Москве на транспорте, но так как по их ранее данному согласию мы располагаем информацией о них, эти данные были сверены, а пропуска — аннулированы», — заявил Лысенко.

Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тысяч рублей. Кроме того, градоначальник говорил, что у властей есть все возможности для автоматизации контроля за соблюдение режима самоизоляции в городе.

Ранее сообщалось, что с начала введения пропускного режима для передвижения на любом виде транспорта в Подмосковье было выдано 4,5 миллиона цифровых пропусков. Пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте и обязательную самоизоляцию для граждан всех возрастов ввели в Москве и области в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает РИАМО.