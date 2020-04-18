Масштабная дезинфекция прошла на площади 300 млн кв. м в Москве

Москва, 18 апреля. Специалисты продезинфицировали 300 млн квадратных метров дорог и общественного пространства в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Масштабная дезинфекция началась в столице утром 18 апреля. Дороги и общественные пространства были обработаны специальными противовирусными веществами.

«Для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором», — отметил Бирюков.

Он также добавил, что применяемые растворы не несут опасности для людей и животных. Эти препараты систематически применяются для дезинфекции помещений в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а также на предприятиях общепита и других городских объектах. Отмечается, что дезинфекцией в недоступных для спецтехники местах займутся комплексные бригады.

Во время дезинфекции в Москве были обработаны все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, парковок, пешеходных зон, межквартальных проездов и дворовых территорий. Для проведения санитарных работ были задействованы порядка 4,5 тысячи единиц спецтехники.

Особое внимание во время дезинфекции уделяется обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, ТПУ и остановок транспорта.