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Жителям Подмосковья выдали более 4,5 млн цифровых пропусков

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Жителям Подмосковья выдали более 4,5 млн цифровых пропусков

Москва, 18 апреля. Жителям Подмосковья выдали уже 4,5 миллиона цифровых пропусков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.   

Воробьев подчеркнул, что горожанам, у которых возникают сложности с регистрацией спецпропуска в Сети, будут помогать специалисты горячей линии. Также в данный момент прорабатывается вариант получение QR-кода через SMS-сообщение, передает телеканал «360».

Напомним, что режим специальных цифровых пропусков для передвижения на личном или общественном транспорте был введен в Москве и области с 15 апреля для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции. Также в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Власти призывают горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. За нарушение существующих правил и предписаний предусмотрен штраф.

Ранее сообщалось, что глава Подмосковья подписал постановление, согласно которому с 22 апреля военных, судей, адвокатов и журналистов обяжут оформлять пропуска для передвижения на транспорте. Отмечается, что оформлять разрешительные документы придется даже тем, у кого имеются служебные удостоверения, передает РИАМО.

Жителям Подмосковья выдали более 4,5 млн цифровых пропусков

 

 

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