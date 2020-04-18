Пенсионер зашел в свою квартиру и бесследно исчез в Подмосковье

Москва, 18 апреля. Пожилой мужчина бесследно исчез из собственной квартиры в Подмосковье. Поисками пенсионера занимаются правоохранительные органы.

О загадочном исчезновении отца сообщил полицейским сын мужчины. По словам молодого человека, исчезнувший мужчина последний раз выходил на связь 12 апреля. Уже на следующий день он перестал отвечать на звонки сына. Парень, не раздумывая поехал навестить отца в его подмосковной квартире, однако дома никого не оказалось, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что пенсионер выходил из дома, но потом вернулся обратно приблизительно в 4 часа утра. После этого мужчина больше не покидал здания, однако поиски в доме также ни к чему не привели.

Столичные полицейские оказались в замешательстве. Они не представляют, куда мог пропасть пенсионер из собственной квартиры. Опрос соседей и жителей прилегающих к дому территорий результатов не дал.