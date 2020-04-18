Более 100 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции в Москве

Москва, 18 апреля. К административной ответственности привлекли 111 человек за нарушение режима самоизоляции в Москве. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Дачников отметил, что в 21 случае к ответственности были привлечены люди с коронавирусной инфекцией, которые должны были провести две недели в карантине после выздоровления. Нарушителей ограничительных мер оштрафовали и принудительно госпитализировали в специализированные обсервационные центры, где они будут находиться под наблюдением медиков до полного выздоровления, передает радио Sputnik.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщала, что за минувшие сутки в столице выздоровели 162 человека с коронавирусом. Общее количество поборовших заболевание людей в городе возросло до 1672.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил на территории города все введенные ограничения из-за распространения коронавируса до 1 мая. Кроме того, с 22 апреля все камеры, которые фиксируют нарушения правил ПДД, также будут контролировать пропускной режим, передает РИАМО.