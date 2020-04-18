Как на карантине работают автосервисы Подмосковья

Работник компании «Коррус-тех» на Железнодорожной улице города Реутова в Подмосковье рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о нововведениях, которые появились на его работе во время карантина. Фирма занимается подготовкой дорожно-строительной техники к продаже.

«Количество работников резко сократилось, теперь работаем по одному в мастерской. С этим возникает множество проблем. Если мне нужно заменить какую-то деталь, то я должен сделать это сам. Взять деталь со склада самому нельзя, нужно отправить заявку на нее и ждать, пока деталь привезут или принесут, потом забрать, — рассказывает Алексей. — На входе у нас проверяют температуру, наличие перчаток и масок. В туалетах, помимо мыла, теперь стоят антисептики и висят инструкции правильного мытья рук. Средства защиты нам выдают прямо на рабочем месте. Перчатки, маски — все в наличии. Теперь запрещено есть всем вместе на кухне. Есть приходится прямо в офисе, за рабочим столом. Еду больше не готовят, приносят из дома или заказывают, у каждого свой чайник. Раньше в обед мы собирались за одним столом, сейчас это не только запрещено, но и собираться особо не с кем.

Все менеджеры и секретари работают на удаленке. Приезжают только те, у кого есть личный транспорт. Раньше мы работали по несколько человек, сейчас один работает с целой машиной, это сложно. Все контакты сведены к минимуму. Нас также ограничили в передвижениях, нет командировок в другие города и страны, только Москва и область. Из-за этого зарплата упала, но ничего не поделаешь, по крайней мере ближе к дому. Плюс здесь только один — стало меньше пробок. До введения в силу новых правил на дорогу уходило где-то два с половиной часа, сейчас добираюсь за час, а я живу в другом конце Подмосковья. С работы приезжаю раньше. Хочется скорее вернуться к прежнему образу жизни, очень не хватает коллектива, нас много было, помогали друг другу, общались, этого очень не хватает».

Напомним, в Реутове зафиксировано 30 заболевших, прирост за сутки — 11 человек. Госпитализировано 14 реутовчан, выздоровели и выписались четыре человека. Данных о погибших от новой коронавирусной инфекции в муниципалитете нет.

В городской клинической больнице и ее подразделениях развернут специальный коечный фонд на 40 пациентов, также еще 20 коек будет в детской инфекционной больнице.