В Москве выздоровели еще 162 пациента с коронавирусом

Москва, 18 апреля. В столичных медучреждениях выздоровели еще 162 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Общее число успешно поборовших заболевание в столице возросло до 1679 человек. Заммэра подчеркнула, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для тех, кто еще находится под наблюдением врачей.

«Очень надеюсь, что количество выздоровевших, желающих помочь, будет также расти», — сказала она.

Руководство столицы заплатит донорам плазмы, которые переболели опасной коронавирусной инфекцией. В ближайшее время власти установят порядок выплат. Отмечается, что в крови перенесших коронавирусную инфекцию людей содержатся антитела к опасному заболеванию. По словам специалистов, такую кровь можно использовать для лечения новых инфицированных людей.

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в подмосковном медучреждении на лечении находится 341 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Для лечения и размещения людей на карантин в учреждении выделено два специальных корпуса, передают «Известия».