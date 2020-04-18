Дорожные камеры будут контролировать режим самоизоляции в Москве

Москва, 18 апреля. Руководство столицы задействует камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД для контроля за соблюдением пропускного режима в городе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Режим спецпропусков для передвижения на общественном или личном транспорте введен в столице с 15 апреля. Такие меры были приняты городскими властями для того, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции. Пропускная система касается только поездок, пешеходы по-прежнему могут передвигаться по городу без пропуска, но соблюдая установленные ограничения и правила, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что с помощью дорожных и городских камер были выявлены более 90 нарушителей режима карантина в столице. Граждане были не только оштрафованы за несоблюдение ограничительных мер, но и принудительно помещены под наблюдение врачей в специально оборудованные медицинские центры. Речь идет о людях, которые дали специальное согласие находиться на домашнем карантине в течение лечения и еще две недели после выздоровления.

Напомним, что режим самоизоляции для граждан всех возрастов введен в Москве с 30 марта из-за ситуации с распространением опасной коронавирусной инфекции. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в городе будет работать «умная» система контроля за соблюдением ограничительных мер.