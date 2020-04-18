Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 идет не по худшему сценарию

Москва, 18 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице растет заболеваемость коронавирусом, однако распространение инфекции происходит не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию.

Ранее Собянин уже говорил, что ситуация в городе движется не по самому плохому сценарию распространения коронавирусной инфекции благодаря принятым мерам по самоизоляции граждан и другим ограничениям, в том числе введению спецпропусков для передвижения на общественном или личном транспорте.

Он также подчеркнул, что система здравоохранения начинает плавный переход к плановому, нормальному режиму работы. В настоящее время 13 тысяч коек в московских больницах принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, к понедельнику планировалось развернуть еще 9 тысяч мест.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское в Новой Москве. Медучреждение было построено за месяц. Для больницы уже закуплено порядка 100 тысяч единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также средств индивидуальной защиты для персонала. Медучреждение примет первых пациентов 20 апреля, передает «Газета.Ru».