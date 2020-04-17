Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

Москва, 17 апреля. Возможный рост нарушений пропускного режима в Москве может привести к его ужесточению. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что у столичных властей есть все необходимые инструменты, в том числе поправки в региональное и федеральное законодательство.

При этом градоначальник подчеркнул, что большинство москвичей соблюдает режим самоизоляции, тем самым пропускной режим сократил количество социальных связей в столице, что необходимо для борьбы с коронавирусом.

«Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек», — отметил Собянин.

Он также добавил, что сейчас ведется работа по улучшению системы.

Пропускной режим в Москве начал действовать в среду, 15 апреля. Пропуск представляет собой код из цифр и букв, он нужен для любых поездок на общественном либо личном транспорте, включая велосипед или самокат.

Пешие передвижения по столице допускаются без пропуска.

На данный момент, москвичи могут оформить три вида пропусков: для посещения работы (действует до конца апреля), поездок в медучреждения (неограниченное количество), а также одноразовые пропуска для поездок в личных целях.

Сейчас в столице выявлено 18015 случаев заражения пневмонией нового типа, в том числе около двух тысяч зараженных коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в течение прошедших суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли свыше полутора тысяч человек, 127 скончались.