Москва готова делиться опытом борьбы с коронавирусом

Москва, 17 апреля. В основе всех решений московских властей, принятых для борьбы с распространением коронавируса, лежат человеческий подход, сплоченность и оперативность, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что за рекордно короткий срок столичные власти разработали беспрецедентный пакет мер, направленный на помощь горожанам и бизнесу. По его словам, эта была совместная работа мэра, правительства Москвы, столичных депутатов, основанная на стратегии главы государства, реальном положении дел в Москве и реакции на запросы жителей.

«В основе всех решений власти Москвы — человеческий подход, сплоченность, оперативность. Сегодня люди должны быть уверены, они не брошены на произвол в трудной ситуации», — констатировал Шапошников.

Он подчеркнул, что работа будет продолжаться в круглосуточном режиме.